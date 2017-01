de Divina Amor ©

Vigencia: 8 al 14 de Enero de 2017 [ Volver Atrás ]

TAURO (21/4 al 20/5) Se presentarán numerosas posibilidades de hacer negocios con éxito o incrementar tus ingresos, en efectivo, a través de actividades ligadas con el arte, espectáculos y especialmente con artículos de confección casera o manual. Gozarás de una aspectación favorable para cambios de ocupación o residencia donde toda innovación será promisoria. Tendrás que hacer frente a mayores responsabilidades en el ámbito familiar y como no eres de eludir escollos, tomarás recaudos para controlar la situación. Los días 12 y 13 con Luna en Virgo, son óptimos para diálogos tranquilos y sensatos, marcan comienzos buenos en finanzas y negocios. En cuanto a los amores, dejarás en manos de tu pareja la palabra final. Resultará muy productivo soltarte más y con margen librado a la improvisación, evitando excesiva programación en los hechos. TUS CARTAS TAROT: no vivirás como una frustración si los objetivos no se concretan tal como lo habías planificado.