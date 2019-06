Por Casandra ©

Vigencia: 9 al 15 de Junio de 2019 [ Ir al inicio ]

TAURO (21/4 al 20/5) Mis queridos Taurinos tendrán una semana llena de cambios. Van a comenzar la semana tranquilos pero algo va a suceder que a mediados de semana les va a plantear algún cambio en vuestras vidas. Como suelo decirles esto es una predicción general y por eso no puedo ser más concreta. En el amor la semana comienza con muy buen ambiente con tu pareja, quizás una pequeña riña a mediados de semana marque cierta distancia. El final de la semana ya dependerá de vuestra actitud, si no son rencorosos podrán vivir una bonita reconciliación. Los que llevan tiempo detrás de una persona que no les hace ningún caso les recomiendo que si no ven cambios a lo largo de la semana, que yo no los veo, decidan de una vez por todas cambiar de elección. Los que hace poco comenzaron una nueva relación, vivirás una semana llena de pasión. Pero ojo que todo lo que reluce no es oro. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)