Trabajo: Expansión y oportunidades. El 13 la unión Venus-Júpiter augura una posible asociación que promete ser muy exitosa, clientes nuevos y/o colaboraciones importantes. Organízate y encauza esos trámites pendientes para lograr permisos o resolver asuntos legales. Has aprendido mucho de la confianza en tu propia capacidad para entregarte a un emprendimiento/proyecto, reconociendo los miedos superados y las puertas que ese trabajo interno te está abriendo para el futuro. Amor: Tu pareja puede estar pasando por momentos difíciles, acompaña de manera empática pero sin hacerte cargo de todo. Relaciones con ganas de formalizar y otras con ruptura y cierres en puerta. Sensación de vulnerabilidad algo desafiante, piensen bien antes de hablar. Posibles inicios de romances y encuentros entre almas afines, de esos de los más importantes de tu vida. Salud: Cuando te preocupas demasiado por lo que no puedes resolver se te empiezan a cerrar puertas y eso no te conviene para tu tranquilidad mental. Descansa más y disfruta la vida. Confía en las capacidades propias de tu cuerpo y déjalas actuar. Consejo: No tomes nada como definitivo sino más bien analiza y luego decide lo que vayas a determinar en el plano sentimental.