Vigencia: 1º al 7 de Abril de 2018

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: Con la influencia de la Luna Llena en tu zona de recursos hasta mediados de mes, te das cuenta de que si las cosas no se están dando como quisieras es porque ahora no te conformas con poco, ahora te valoras más y por ende aspiras a más. Hay muchas tensiones desde tu zona de nuevos proyectos y creatividad hacia la zona de poder personal, el resultado es una sensación de impotencia o frustración respecto a lo que deseas pero no debes dejar que esto te altere demasiado. Amor: En las parejas, acuerdos y reconciliaciones que les permitirán proyectar a futuro. Urano todo la semana activo en tu zona Aries de romance y placer indica que habrá revelaciones, giros inesperados y grandes despertares. A eso se suma que tu planeta Mercurio, el 1 llega al punto medio de su retrogradación y eso indica que empiezas a caer en cuenta de cuál es la razón de tanto retraso y contratiempo. Todo tiene sentido y eso te da más tranquilidad. Salud: La recomendación es que te relajes, dejes de lado la mente que te lleva hacia referencias pasadas y te des el espacio necesario para despejarla. Consejo: Respira el aire fresco de tu presente. Recuerda todo lo que te llevó llegar hasta aquí y todo lo que mereces disfrutar.