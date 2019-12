© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) La clave para esta semana es la tolerancia, no debes ser tan crítico y exigente con todos los que te rodean porque de lo contrario terminarás alejando a todas las personas que te aprecian. También será un momento propicio para que la gente de Virgo comprenda que no puede hacer todo y que en ocasiones tendrá la necesidad de delegar tareas. Será una semana muy emotiva para todas las personas de Virgo. Los próximos días serán ideales para expresarle a tu familia, todo lo que sientes por ellos. Normalmente eres muy poco demostrativo y una palabra estimulante les ayudará a tus hijos, a tu pareja y a tus parientes más cercanos, a sentirse más queridos. Esta semana empezará un ciclo en el que sentirás la necesidad de superarte como persona. Esto también influirá en tu ámbito laboral porque tendrás muchas más tolerancia y paciencia con aquellos compañeros de trabajo que normalmente te resultaban insoportables, y a quienes en muchas ocasiones trataste con cierta crueldad. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de Virgo tendrán una semana complicada. Estás buscando desde hace un tiempo, un camino para solucionar los problemas con su pareja. No obstante, durante los próximos días te sentirás muy deprimido porque a pesar de tus esfuerzos, las cosas con tu pareja van cada vez peor. Tal vez lo más saludable es que le pidas un tiempo a tu compañera sentimental para que ambos puedan aclarar sus pensamientos y sentimientos. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)