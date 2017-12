HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 10 al 16 de Diciembre de 2017

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: De la época difícil ya empieza a quedar el recuerdo, Mercurio retro trae algunas demoras pero el horizonte ya está despejado, es cambio real ahora. El 10, buen momento para terminar de eliminar esas pautas que ya no te sirven para tu estabilidad y propicio para que sigas enfocado en la re-estructuración de tu empresa o negocio. Sigue asentando nuevas bases de futuro en torno a concretar esa mudanza/compra/venta de inmueble. Amor: En los últimos años Saturno transitó por tu sector de hogar, familia y estabilidad donde ha habido grandes pruebas. Ya esa zona está por liberarse, pero Mercurio aún está retro ahí. Estarás observando lo que has logrado pero nada externo podrá llenarte. Conecta con tu interioridad y con la fortaleza que ahora cuentas para tomar esa decisión. El 12 y el 16 son días propicios tanto para ver el panorama más completo como para armonizar vínculos. Salud: Momento ideal para una desintoxicación tanto emocional como física. Descartar lo que ya no es de utilidad te ayudará a organizarte mejor también en tu interior. Consejo: Ten esa conversación que necesitas con alguien de tu confianza que tenga experiencia, te ayudará a abrir los ojos a lo que es el inicio del próximo capítulo de tu vida.