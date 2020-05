© La Auténtica Defensa

Vigencia: 10 al 16 de Mayo de 2020 [ Ir al inicio ]

VIRGO (24/8 al 23/9) Durante esta semana la gente de Virgo entrará en un ciclo planetario que provocará en los nacidos bajo este signo un aumento considerable de la sensibilidad, la fidelidad y la lealtad hacia la persona que aman. Este ciclo planetario también será el responsable de que te sientas cansado y aburrido de tu rutina y que desees experimentar situaciones nuevas. Para satisfacer esta imperiosa necesidad planearás un viaje a un lugar exótico, al que querrás ir solo para poder reencontrarte contigo mismo. No obstante, es importante que organices bien todo el itinerario y que no dejes nada a la improvisación debido a que pueden existir algunos contratiempos e imprevistos. En el ámbito del trabajo, esta semana se producirán algunos cambios. Sorpresivamente recibirás durante los próximos días un encargo de uno de tus jefes para llevar a cabo un proyecto. Esmérate porque si logras realizarlo de forma adecuada te será mucho más fácil ascender en tu carrera profesional. Además, existe la posibilidad de que tu trabajo sea recompensado con un aumento de sueldo. En el terreno amoroso, el hombre de Virgo estará muy preocupado por el futuro de su relación sentimental. Las cosas con tu pareja están mal desde hace tiempo y la única solución para ser una separación. No obstante, hoy tendrás una conversación sincera y profunda con la mujer que amas, mediante la cual lograrán resolver todos los problemas y ambos se comprometerán a poner lo mejor de sí para que la relación logre atravesar esta crisis.