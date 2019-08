Por Casandra ©

VIRGO (24/8 al 23/9) Recuerdos del pasado e incluso el regreso de una persona que hace tiempo no ves pueden desestabilizar tu mundo el día de hoy, trata de no recordar tanto y concentrarte en el presente. Un cambio de ambiente o de ciudad podría ser una buena opción para ti y tu familia, si tienes la oportunidad de hacerlo, no lo dudes. En el trabajo recibirás una noticia que no esperabas, no dejes de esforzarte debido a esto, puedes revertir la situación. Posibles problemas de carácter legal se darán el día de hoy, tendrán solución, pero no en un corto tiempo. La relación de pareja va bien, pero no se están repartiendo bien las tareas ni las obligaciones, sobre todo si hay hijos de por medio, trata de equilibrar las cosas, para que ninguno de los dos sienta que hace mucho más que el otro. Consume más potasio en tu dieta, te dará energía y evitará tan acumulación de grasa en tu cuerpo.