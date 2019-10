© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) Será una semana muy propicia para que las personas de Virgo se concentren en planear actividades placenteras y dejen de lado el estrés laboral que han padecido durante los últimos meses. En cuanto a la salud, es necesario que durante esta semana hagas algo para canalizar la tensión y evitar que repercuta negativamente en tu salud. Esta semana se iniciará un período de muchos cambios a nivel laboral. No van a despedirte pero sí te cambiarán de sector o de función. La noticia te tomará de sorpresa y al principio estarás muy enojado e incómodo en tu nuevo lugar. Sin embargo, todo sucede por alguna razón y con el tiempo vas a darte cuenta que este cambio es lo mejor que te podría haber pasado en el ámbito laboral. A partir de ahora comenzarás a crecer profesionalmente porque te habrás alejado de aquellas personas que no te apreciaban y que hacían hasta lo imposible por arruinar tu excelente desempeño. El terreno amoroso, la gente de Virgo vivirá una semana complicada. Tu pareja te hará algunas proposiciones de índole sexual que te dejarán sin respuesta. Es una relación que recién comienza y tienes miedo de que si no accedes a sus deseos él o ella te dejará. Esto no es así, la vida sexual de una pareja es fundamental y en ella ambos deben sentirse cómodos. La clave está en hablar francamente con tu compañero o compañera sentimental y exponerle abiertamente tus opiniones con respecto al sexo.