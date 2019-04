HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 14 al 20 de Abril de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: Este año has hecho altas apuestas de inversión tanto materiales como emocionales para que una relación o proyecto puedan resultar, lo que sucede es que tomará más tiempo del que pensabas o la manera como están resultando no es del todo satisfactoria. El 19, es la Luna Llena en Libra, trayendo la culminación de un ciclo en tu zona económica. No te desanimes, aprovecha a evaluar tus planes de asociación, administración y estructura financiera. El 17, Mercurio ingresa a Aries, haciendo que te sientas más seguro y determinado internamente sobre lo que quieres lograr. El 20, el Sol ingresa a Tauro, promoviendo toda iniciativa vinculada al extranjero y/o estudios académicos. Amor: Ahora que Júpiter empezó su retrogradación en tu zona de familia, hogar y estabilidad, puedes empezar a asimilar y digerir los cambios que tienes por delante en relación a estos temas. Con el evento lunar y Venus ya en Aries, son impulsadas las confidencias, la sexualidad y la entrega en la pareja. Período favorable para trabajar la sanación interior, los patrones y complejos que atentan contra el merecimiento y amor propio. Salud: Mantener el equilibrio ante el cambio requiere mucha energía así que busca la manera de recargar energía. Descansa, toma tiempo a solas. Consejo: Identifica aquellas pautas o estrategias de autosabotaje que pueden estar obstaculizando la consolidación de tus metas. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)