© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 14 al 20 de Junio de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) En el ámbito laboral, Esta semana será un período de muchos cambios, la mayoría de los cuales no será de tu agrado. No obstante, lo mejor que puedes hacer es adaptarte lo más rápido posible a ellos. Si alguna vez has pensado en emprender un negocio a través de Internet, esta jornada será la ideal para que te decidas a concretarlo. Conocerás a alguien que tienes tus mismos intereses y entre los dos crearán un emprendimiento que con el tiempo se volverá exitoso y económicamente muy rentable. En terreno sentimental estás pasando un momento excelente. Finalmente, luego de mucho esfuerzo has logrado superar una dolorosa y enfermiza relación anterior. Ahora te sientes feliz y emocionalmente recuperada. Durante la semana conocerás por intermedio de un amigo a una persona que te hará tener ganas de apostarle nuevamente al amor. En el terreno amoroso, estás estrenando una relación, te sientes feliz y con muchas ganas de hacer planes para el futuro. Sin embargo, debes tener en cuenta el pasado sentimental de tu pareja. Él o ella acaba de terminar una relación seria, probablemente un matrimonio o una convivencia, y todavía tiene que superar muchos miedos producto del fracaso de su relación anterior. Por este motivo, necesitas ir más despacio y con calma, sin hacerle exigencias a tu pareja. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)