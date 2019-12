© La Auténtica Defensa

Vigencia: 15 al 21 de Diciembre de 2019

VIRGO (24/8 al 23/9) Durante esta semana es importante que tengas en cuenta que la mente puede ser tu mejor aliada pero en ocasiones también puede convertirse en tu peor enemiga. Según te veas a ti mismo, ésa será la imagen que estarás proyectando a los demás. Si te focalizas solamente en tus defectos proyectarás a la gente que te rodea una imagen de una persona insegura. Controla tus pensamientos y concéntrate más en tus virtudes y capacidades. En el ámbito laboral, recibirás esta semana una propuesta muy interesante que implica una nueva posición profesional. No obstante, puede que esta propuesta implica la necesidad de un sacrifico, posiblemente tendrás que mudarte de ciudad. No descartes esta posibilidad porque será muy buena para tu futuro profesional y aunque ahora los cambios te parecerán muy duros, en poco tiempo estarás perfectamente acostumbrado a tu nuevo lugar. En el ámbito de las finanzas y los negocios, será indispensable para esta semana que te armes de paciencia. Quieres que tu esfuerzo obtenga resultados inmediatos y al no conseguirlos te angustias y te desesperas. No obstante, la vida tiene sus propios tiempos, conserva la calma porque tu espera será recompensada. En el terreno del amor, las personas de este signo están buscando desde hace un tiempo, un camino para solucionar los problemas con su pareja. No obstante, durante los próximos días te sentirás muy deprimido porque a pesar de tus esfuerzos, las cosas con tu pareja van cada vez peor. Tal vez lo más saludable es que le pidas un tiempo a tu compañera sentimental para que ambos puedan aclarar sus pensamientos y sentimientos.