VIRGO (24/8 al 23/9) La autocrítica puede ser positiva, ser consciente de nuestros propios fallos o defectos y asumir que los tenemos nos hace generar cambios para poder corregirlos, o al menos, mejorar lo más posible. Pero ojo, porque dependiendo del estado anímico, esa autocrítica puede ser positiva o negativa. Estás pasando por un momento bajo de autoestima y eso hace que estés exagerando tus debilidades, distorsionando la imagen de ti mismo. Así que deja de juzgarte en estos momentos y espera a que tu situación anímica mejore para hacerlo. Hazme caso: de otro manera, tocarás fondo. En el amor las cosas tampoco puedo decirte que marcharán del todo lo bien que deseas. Los celos están haciendo estragos en ti y tu pareja está ya un poco cansada de tolerar tus constantes altercados, que además tu sabes que no tienen fundamento. Para aquellos que no tienen pareja, esta semana los amigos intentarán programarles una cita a ciegas. Puede que se sorprendan si le dan una oportunidad a esa persona. En el terreno laboral una sorpresa te recargará las energías y las ganas de seguir luchando. Pero ten cuidado con el campo económico, unos gastos inesperados romperán tu balanza y tus cuentas. Menos mal que fuiste previsor y ahora agradecerás haber guardado esos dinerillos y no haberlos gastados.