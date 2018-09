HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 16 al 22 de Septiembre de 2018 [ Ir al inicio ]

VIRGO (24/8 al 23/9) Feliz cumpleaños! Trabajo: Tu zona de dinero y vida productiva se encuentra favorecida por Venus, el planeta de las finanzas y relaciones, está en Escorpio desde donde te ayudará a enfocarte como un rayo láser en aquello que quieres lograr. Hay novedades importantes, noticias en camino que marcarán un nuevo comienzo. Marte regresa a Acuario, las cosas en el trabajo empiezan a agitarse de nuevo pero en el buen sentido aunque también es cierto que todavía queda un tema por resolver que está pendiente desde el mes de mayo. Amor: Venus en su período de sombra pre-retrógrada, atrae la energía hacia esos romances que estaban en veremos o en stand by desde hace unas cuantas semanas y que de pronto despiertan, se comunican, dicen las palabras justas que querías escuchar y te ponen a revolotear todas esas mariposas en la panza. En la pareja, tiempo de reconciliación, unión y proyección. No permitas que la desconfianza se interponga en tu camino, dialoga y destierra todas las dudas de tu corazón. Salud: No lleves tu cuerpo a situaciones de suma exigencia, ni el ejercicio ni en la dieta, atento a las formas obsesivas y por demás perfeccionistas. Consejo: Confía en ti mismo, atrévete al desafío sin miedo a nada. Sólo aléjate de lo que te hace daño, no te engañes, Virgo.