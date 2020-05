© La Auténtica Defensa

Vigencia: 17 al 23 de Mayo de 2020

VIRGO (24/8 al 23/9) Esta semana la gente de Virgo tendrá muchas oportunidades en todos los ámbitos, sin embargo dependerá de ellos aprovecharlas o dejarlas pasar. En el ámbito laboral, durante los próximos días los nacidos bajo este signo estarán impulsados por una combinación astral muy favorable. En tu ambiente de trabajo circularán rumores sobre sanciones y despidos, sin embargo nada de eso debe inquietarte debido a que contarás con una protección especial que te mantendrá a salvo de cualquier inconveniente. En el terreno amoroso, la mujer de Virgo desea desde hace tiempo finalizar su relación sentimental. No obstante, por temor a lastimar a un hombre que ha sido tan bueno contigo, has decidido guardar silencio. Los astros te aconsejan que no dejes que la culpa te inmovilice, si ya no sientes amor por el hombre que está a tu lado debes decírselo. Si él se ha portado bien contigo, con más razón merece que seas sincera. Durante el fin de semana se dará el momento propicio para que hables con él y le expliques lo que te sucede. Tu pareja lo entenderá y no te preocupes porque pronto encontrará a una mujer que lo amará y lo hará feliz. Aprovecha tu libertad para aclarar tus objetivos y decidir qué quieres hacer de tu vida. Por su parte, el hombre de Virgo decidirá esta semana abandonar definitivamente la soltería y comprometerse con una mujer. Al principio la convivencia no será fácil pero con el tiempo ambos lograrán adaptarse.