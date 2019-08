Por Casandra ©

VIRGO (24/8 al 23/9) Durante esta semana se iniciará un ciclo astral propicio para que los hombres y mujeres de Virgo logren perdonar y cerrar todas las heridas del pasado. Los próximos días serán ideales para que te contactes con aquellos integrantes de tu familia con los que tienes una conversación pendiente. Aprovecha este período donde todo te resultará más fácil y por fin lograrás liberarte del odio y del resentimiento. No lo hagas por las personas que necesitas perdonar, hazlo por ti, para que puedas vivir plenamente el presente sin ninguna atadura del pasado En el ámbito económico, no será una buena semana. Los próximos días no serán propicios para hacer ninguna adquisición, inversión o entrega de dinero. Las cuestiones relacionadas con el dinero no estarán muy favorecidas por lo que es recomendable que durante los próximos días te muevas con más prudencia que nunca en dicha área. En el ámbito financiero y de negocios, tampoco tendrás una buena semana. Durante los próximos días aparecerá una persona que te propondrá una sociedad para un emprendimiento comercial. Estás atravesando una grave crisis económica y eso te vuelve muy vulnerable porque tenderás a creer ciegamente en cualquier propuesta comercial que prometa darte excelentes ingresos. No cometas imprudencias porque eso sólo empeorará tu situación. En el ámbito laboral, tendrás que estar muy atento durante esta semana porque tu jefe te pondrá a prueba al otorgarte una tarea muy difícil. Esmérate en hacerla porque del resultado de esa tarea depende tu futuro profesional.