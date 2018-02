Trabajo: Hay asuntos laborales que tienen que cambiar, lo sabes desde hace tiempo pero no das el paso o bien estás esperando que se resuelva esto o aquello. La cosa es que en época de eclipses eso indica que arranca una recta final de seis meses en la que tendrás sí o sí que soltar esos compromisos. Algunos están viviendo este cierre en relación a mejorar su calidad de vida y cambiar su rutina. El 24, revisen bien si firman papeles o a las decisiones importantes, el pensamiento no estará del todo claro. Amor: Podrían sentirse con cierta frustración o conflicto en especial en el hogar o con la pareja, quizá quieres cambiar cosas en casa y tu pareja no colabora o desaparece y no te ayuda o sean temas delicados o sentimentales y el otro está ausente o evade el asunto. Período para resolver asuntos pendientes y definirse, proponer nuevas ideas y apostar a sus sueños, teniendo con esto claridad total de lo que el vínculo tiene para brindarte a futuro o no. Salud: Atentos a sus ansiedades y nerviosismo, quizás debido a un exceso de perfeccionismo y al detalle, en especial dirigida a tu cuerpo. Consejo: Confía en tu criterio. Combate tus inseguridades emocionales y ganarás la batalla contra el miedo.