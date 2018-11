HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 18 al 24 de Noviembre de 2018 [ Ir al inicio ]

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: El 17, Mercurio tu regente comenzó su período de retrogradación en tensión con Neptuno, el planeta del altruismo espiritual pero también de lo confuso y nebuloso, atento pues esto hace la mezcla perfecta para que puedan ocurrir las grandes estafas. El 22, es la Luna Llena en Géminis, trayéndote culminaciones y cierres en tu zona profesional y de metas a largo plazo. Exprésate con tu verdad con socios, autoridad legal o jefes. Atento también a las posibles demoras o postergaciones en viajes, errores en transacciones bancarias y trámites importantes. Amor: El 22, el Sol ingresa a Sagitario en tu zona de hogar y estabilidad emocional. Con Mercurio retro en esa área, estarás reevaluando cómo te comunicas con tu familia o acerca de una mudanza. Marte ingresa a Piscis, tu zona de relaciones, puede que esa persona de la que dependes de alguna manera, adopte ese tipo de actitud de quietud o "no acción". Aprovecha a trabajar con Venus que acaba de despertar y te está animando a valorarte y amarte más. Salud: Con seguridad te sentirás más nostálgico, queriendo encontrarte con tus seres queridos y muy introspectivo. Pide su ayuda si lo necesitas. Consejo: Cuando uno se tiene a sí mismo, no depende de si los otros están o no están, si llegan son bienvenidos y si no ya vendrán más adelante.