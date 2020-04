© La Auténtica Defensa

Vigencia: 19 al 25 de Abril de 2020

VIRGO (24/8 al 23/9) Será una semana muy complicada en el terreno del amor para la gente de Virgo. Tu relación sentimental está mal desde hace mucho tiempo y diferentes circunstancias que ocurrirán durante esta semana empeorarán la situación, al punto que sentirás que ya no habrá nada que pueda hacerse para salvar tu relación. Eres consciente de que todo se terminó y que el amor que sentías hacia la persona que está a tu lado desapareció hace tiempo. Sin embargo, no te animas a plantearle a tu pareja la necesidad de una separación. Tienes miedo de su reacción y además temes que tus hijos puedan verse perjudicados. Los astros te otorgarán los próximos días mucha claridad mental, aprovecha este momento para reflexionar y determinar si el ambiente que se genera por las constantes discusiones con tu pareja es positivo y beneficioso para tus hijos. En el ámbito de las finanzas y los negocios, un amigo te hará una propuesta para participar en un negocio que a simple vista se ve muy tentador. Sin embargo, no te conviene aceptar debido a que el proyecto no estará organizado adecuadamente y por ello no alcanzará el éxito. En el ámbito laboral deberás tener mucha paciencia esta semana. Estás esperando que ocurra algo y eso te llena de ansiedad. No obstante, esa noticia que tanto esperas no llegará durante los próximos días. Ya has hecho todo lo que estaba a tu alcance para conseguir lo que deseas, ahora es tiempo de dejar las cosas en manos de la vida y focalizar tu atención en otras metas. Lo que tanto deseas llegará en el momento adecuado.