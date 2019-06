Por Casandra ©

VIRGO (24/8 al 23/9) Esta semana notará que su energía no es la misma que días anteriores y esto se debe a que las fechas que se aproximan no son de su agrado y tiene recuerdos muy duros y tristes. Piense que las personas que se fueron no querrían que usted se metiera en su mundo y se alejara de todo lo que es la vida. En estos días tiene mucho trabajo por delante, deberá terminar el balance del año, arreglar papeles, y dejar todo lo que pueda terminado para no tener horas extras en la oficina o donde quiera que sea su lugar de trabajo. Semana muy positiva en lo referente al amor, pues al estar tan vulnerable una persona querrá aprovechar la situación y meterse en su corazón poco a poco. Si por el contrario ya tiene pareja, la situación es distinta, ella no sabrá cómo sacarle de su nostalgia y tristeza.