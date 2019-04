HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

21 al 27 de Abril de 2019

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: Después de la Luna llena en tu zona de economía y recursos, tendrás la certeza si en realidad cuentas con ese dinero, si te han dado ese trabajo o te ganaste esa comisión. De todas formas hay que tener en cuenta a Urano y el factor sorpresa, puede que no todo sea como lo esperabas. Significa que tal vez necesites primero hacer un trámite legal para cobrarlo, etc. Por otro lado, tu planeta Mercurio en Aries te pondrá más impaciente y firme, sentirás que no tienes tiempo ni ganas de esperar que la otra persona se ponga a la altura o alcance la capacidad de saltar contigo o no. Amor: El 24, Plutón comienza a retrogradar en tu zona de inicios, romances y creatividad. Es posible que esto te ponga algo reacio a las oportunidades amorosas, escudándote en las caretas del ego y con una exigencia laboral exacerbada. También podría haber tensiones en la relación con los hijos. Aprovecha a profundizar en la sanación de patrones y complejos que atentan contra tu valor y amor propio. Salud: Tendrás la fuerza de voluntad para poder cumplir una dieta o comenzar alguna actividad física. Controla tu presión arterial. Consejo: Si tienes dudas en formalizar un vínculo o tomar acción respecto a alguien, deberás parar un poco y tomar contacto con tu interior para encontrar las respuestas.