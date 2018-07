HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 22 al 28 de Julio de 2018

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: El 22, el Sol ingresa a Leo y pone el foco en tu zona de finales, pasado e inconsciente. Vas a verte disolviendo cuestiones del ego, relaciones o asociaciones que necesitas soltar para avanzar hacia un nuevo ciclo personal con mayor brillo y plenitud. El 26, Mercurio tu regente retrograda en Leo, desearás tener mayor aislamiento para conectar con tu parte más profunda y real. El 27, es el Eclipse Total Lunar en Acuario trayéndote finales y culminaciones en tu zona de trabajo diario, te darás cuenta de manera contundente que ya no puedes continuar en la misma rutina y con los mismos hábitos. Ábrete al cambio. Amor: Con el Eclipse de Luna llena todas tus dudas desaparecerán respecto a una energía femenina que frecuentas en tu día a día, pues encontrarás esa realidad que tanto buscabas. Tendrás esas señales que te pondrán 'la verdad' encima de la mesa y te quitarás la poca venda que tenías puesta en los ojos. Salud: Es momento especial para dejar atrás las emociones nocivas, activar tu propio cuidado del cuerpo y realizarte los chequeos médicos de rutina. Consejo: Abre bien los ojos, no aguantes más de la cuenta lo que ya no se sostiene, mantén tu mirada introspectiva y quirúrgica para no volver a arrastrarte, para no volver a caer.