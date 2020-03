© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 22 al 28 de Marzo de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) Esta semana las personas nacidas bajo este signo recibirán un gran impulso por parte de la luna, mediante el cual lograrán enfrentar situaciones difíciles y adaptarse más rápidamente a los cambios drásticos que puedan producirse en sus vidas. Al tomar decisiones, guíate por tu propio criterio y discernimiento, que serán los más acertados. En el ámbito laboral las personas de Virgo recibirán esta semana una propuesta muy interesante que implica una nueva posición profesional. No obstante, puede que esta propuesta implique la necesidad de un sacrifico, posiblemente tendrás que mudarte de ciudad. No descartes esta posibilidad porque será muy buena para tu futuro profesional y aunque ahora los cambios te parecerán muy duros, en poco tiempo estarás perfectamente acostumbrado a tu nuevo lugar. En el terreno amoroso, la mujer de este signo vive muy atada al pasado. Debes comprender que esa historia de amor que fue tan importante para ti no volverá y que si insistes en esperar que él regrese vas a desperdiciar tu vida en una espera estéril. La persona que puede hacerte feliz, aparecerá en el momento en el que tú te convenzas de que el pasado no regresará. Por su parte, el hombre de este signo está viviendo junto a su pareja momentos de mucha inestabilidad. Un momento discuten y al siguiente se reconcilian para volverse a pelear poco tiempo después. La pareja no sobrevivirá si las cosas continúan de este modo. Los astros te aconsejan que disfrutes de las cosas buenas que tienes en tu vida y que dejes de discutir por cuestiones que no valen la pena. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)