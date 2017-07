La Luna Nueva tendrá lugar junto al planeta Marte en tu casa doce; ésta configuración astral sugiere que podrías hacer un 'quiebre existencial' y avanzar hacia actividades que requieran entrega y sacrificio personal, tales como policía, medicina, carrera militar, enfermería, etc. Mercurio ingresará en tu signo el 26 de julio y, siendo tu regente, vendrá a recordarte que todo lo que sucede en tu vida puede ser alterado y mejorado con sólo modificar tu actitud mental. En un signo práctico como Virgo, tal fenómeno es un hecho, pero debes recordarlo siempre. Del 23 al 25 de julio te esperan días de reflexión profunda acerca del aporte que puedes realizar en el mundo que te rodea; del 26 al 29, habiendo tomado tus decisiones, disfrutarás de un aire de optimismo. En cuanto a los amores: Una oposición Venus-Saturno en el eje de la trascendencia te advierte sobre una necesidad de allanar el camino: no dudarás en terminar toda relación que interfiera con tu realización individual; no sin antes analizarlo todo, acerca de tus obligaciones y compromisos.