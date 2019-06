Por Casandra ©

VIRGO (24/8 al 23/9) Que te puedo decir amigo de Virgo: eres tu el único que se puede ayudar. Si no pones voluntad de tu parte, es imposible que superes estos momentos. Esta semana vas a recibir el apoyo de mucha gente que te quiere de verdad y que tiene ganas de verte con una actitud más positiva. Ya es hora de que dejes atrás esos recuerdos, porque ya no volverán, afortunadamente. Porque aunque ahora estés idealizándolo, sabes que esa relación tan solo te aportaba momentos de infelicidad. Esta semana tendrás momentos de altibajos pero no te preocupes que pronto todo va a mejorar. Poniendo de tu parte, eso sí. Los que tienen pareja, esta semana quizás sufran una desilusión cuando descubran algo que no les va a gustar acerca de él o ella. Intenten pensar con calma y no se lo tomen a la tremenda, porque quizás lo lleven al extremo y luego se arrepentirán. Si estas en busca de un amor esporádico, esta semana vas a tener donde elegir, porque desde luego no te va a faltar quien se fije en ti.