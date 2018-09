HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 23 al 29 de Septiembre de 2018 [ Ir al inicio ]

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: Todo en cuanto a tus rutinas laborales y horarios empieza a moverse muy rápidamente y se hace necesario tomar una decisión o hacer alguna acción para resolver ese obstáculo. Urano puede estar planteando cambios inesperados en torno a viajes, asuntos legales o universitarios, cosas que te trastocan lo que ya tenías tan organizado y planificado. El 23, Mercurio, tu regente ingresa a Libra al igual que el Sol en tu zona de ingresos y productividad. En medio del reajuste pueden surgir grandes oportunidades que no te esperabas, así que atento. Se viene una temporada llena de ocupaciones, estarás muy enfocado en esos temas. Amor: El 24, es la Luna Llena en Aries trayéndote finales en tu zona de confianza, entrega y compromiso, lo que compartes con pareja. Seguramente tendrán muchas cosas que conversar, acerca de un acuerdo de convivencia, deuda o compromiso emocional/material entre ambos para llegar a una conclusión o concreción. Hay ganas de nuevas apuestas, persiste en tus deseos de felicidad. Estás en pleno florecimiento, permite que vaya tomando su dirección. Salud: Aprovecha para iniciar el final de un hábito nocivo, que ya no quieres contigo. Es momento de darle un shock de consciencia al cuerpo. Conecta con tu emoción y transmuta. Consejo: Pregúntate qué es eso que haces compulsivamente que sabes que te condiciona y no es tuyo.