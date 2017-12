HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 24 al 30 de Diciembre de 2017 [ Ir al inicio ]

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: Saturno ha ingresado a Capricornio en tu zona de nuevos negocios, exigiéndote responsabilidad y compromiso para lograr concretar nuevos y grandes proyectos en los próximos años. Será importante que transformes tu manera de pensar y veas las cosas sin prejuzgar/te para que puedas estar receptivo a todas las oportunidades. Con Mercurio, tu regente ya directo, tienes ahora la energía disponible para disfrutar de lo que sí lograste hasta ahora que fue bastante y darle curso a temas de alquiler, compra/venta de inmueble, asunto legal o reparación en hogar. Amor: Con Saturno en Capricornio en tu zona de romance, creatividad, placer y ocio, un ciclo importante en este sector comienza. Hay una situación que ha llegado a su punto de culminación y te invita a una nueva etapa de tu vida donde tú tienes que elegir saltar. Habrá conversaciones sobre futuro y ganas de mayor compromiso con pareja o amante. No dejes que resentimientos acumulados limiten tu capacidad de ver de lo que eres capaz, aprovecha ahora como no lo has hecho en años. Salud: Estarán muy activos con el ánimo mejorado y el optimismo necesario para sentirse bien y estar más sanos que nunca. Consejo: Si se abocan a lograr lo que pretenden sin auto-sabotearse, obtendrán buenas recompensas y muchas satisfacciones. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)