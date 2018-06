HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 24 al 30 de Junio de 2018 [ Ir al inicio ]

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: El 27, Marte retrograda en Acuario en tu zona del trabajo, donde te llevará a hacer una buena revisión para ver si es necesario realizar algún cambio de dirección o reorientar la visión para avanzar desde otro lugar hacia tus metas y empezar de cero. Tienes todo a tu favor para generar vínculos positivos para alcanzar tus aspiraciones. Aprovecha este tiempo de apertura para asistir a reuniones, charlas y eventos sociales. Insiste, esfuérzate y acciona para lograr destrabar tu economía. Amor: El 28, es la Luna Llena en Capricornio trayéndote finales y concreciones con un romance que inició recientemente y ahora pasa a otra etapa de compromiso o te das cuenta que no era para vos. También nace una nueva forma de autoexpresión para ser plasmada relacionada a un talento propio o hobby. Si tienes hijos, éste podría estar finalizando alguna etapa en particular. Tienes que terminar de atender detalles y asuntos familiares y de hogar. Se activa tu vida social, libérate y permítete gozar. Salud: Cuida tu sistema nervioso de sufrir repentinas subidas de tensión. Intenta tomarte las cosas con mayor filosofía y no tan a pecho. Consejo: Mantente con los ojos bien abiertos, alguien quiere decirte algo pero quizás necesites darle más confianza para que al final tome el riesgo y se abra. Podrías quedarte sin palabras.