HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: Con el Sol en Piscis, activando a pleno la zona de tus relaciones más importantes y con Mercurio también allí en su período de sombra pre-retrógrada, podrías sentirte que estás en medio de dudas e incertidumbres tanto a nivel personal como laboral. Este es el momento ideal de recordar que debes atesorar las experiencias del pasado para no tropezar de nuevo con las mismas piedras ni creer en las mismas mentiras. Presta mucha atención a los detalles, concentrándote en tus tareas para no tener que lamentar equivocaciones que puedan poner en riesgo tus fuentes de ingresos. Amor: Venus, anda por tu zona de romance y diversión pero viene teniendo citas muy serias estos días. La primera con Saturno, que está marcando límites y distancias, la siguiente con Plutón que siempre siembra dudas y te enfrenta con tu propia sombra, para que la transformes. Y finalmente con el Nodo Sur, para que te deshagas de todo aquello que no te está dejando abrirte al amor, a la vida y al disfrute. Salud: En los períodos de Luna Llena como este, la sensibilidad y las emociones afloran, pudiendo manifestarse en síntomas corporales, dependiendo de cómo esté tu energía. Obsérvate y alíneate. Consejo: Continúa poniendo enfoque y trabajando interiormente temas como la entrega y la confianza en las relaciones. Cuidado con la exagerada dependencia. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)