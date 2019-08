Por Casandra ©

VIRGO (24/8 al 23/9) Durante esta semana, la gente de Virgo deberá aprender a confiar en su inteligencia y en sus capacidades En el ámbito laboral, será una muy buena semana para todas las personas de Virgo que estén buscando un empleo. Los astros los favorecerán mucho durante los próximos días, así es que aprovechen todas las oportunidades que encuentren para hacer entrevistas o dejar su currículum En el ámbito sentimental, los hombres y las mujeres de Virgo tendrán una buena semana. El exceso de buen humor puede jugarte en contra. Cuidado porque en medio de la euforia puedes prometer a tu pareja cosas que luego te costará mucho cumplir. Por su parte, las personas de Virgo que estén solas comenzarán a sentir que algo les falta a sus vidas. Te has esforzado mucho por tu carrera y para alcanzar tus metas has realizado grandes sacrificios. Entre ellos, el más importante ha sido el que se refiere a tu vida amorosa. Como tu interés estaba puesto en tu ámbito profesional, relegaste completamente tu ámbito sentimental. Hace mucho tiempo que no tienes una pareja estable pero durante los próximos días empezarás a desear tener a una persona a tu lado con la que puedas compartir todos los logros que has conseguido. Lo importante es que te des cuenta de lo errado de tu actitud y que estés dispuesto a construir una pareja, el resto déjalo en manos de Cupido. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)