de Divina Amor ©

Prohibida la reproducción total o parcial.

Tel.: +54-1147817702 // Móvil: +54-1162000733









Vigencia: 25 al 31 de Diciembre de 2016 [ Volver Atrás ]

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) Las propuestas laborales seguirán llegando, lo cual te desestabilizará bastante, poniendo en evidencia inseguridades interiores. Los amigos ayudarán a la hora de tomar decisiones pero no necesitarás el consejo de nadie. Se continuarán favoreciendo las sociedades pero cuida que sean personas sinceras. Es probable que inicies carreras o cursos asociados con el arte o con las ciencias del espíritu, con la intención de servir al prójimo en el futuro. El día 25 con Luna Nueva en Capricornio, se prestan para una decisión sensata y equitativa. En cuanto a los amores, estarás en plena etapa de revisión del pasado e impulsivamente modificarás pautas que ya no te son útiles y que impiden tu crecimiento. Será importante sacar a relucir todas esas vivencias que han quedado ocultas en tu inconsciente. Tu pareja te ayudará para que alcances tu verdadera transformación. ¡Feliz Año Nuevo en compañía de tu gente querida! TUS CARTAS TAROT: no será del todo apacible tu clima hogareño pero, puedes modificarlo reduciendo tus impulsos. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)