VIRGO (24/8 al 23/9) En el ámbito laboral, has sentido un agotamiento tanto físico como psicológico durante las últimas semanas. Ese cansancio ha afectado tu desempeño en el trabajo porque no tenías la energía suficiente para terminar con tus tareas y el trabajo pendiente se ha acumulado. Intentabas hacerlo pero no podías y esto te ha generado mucha culpa. Sin embargo, a partir del jueves o viernes de esta semana sentirás que finalmente estarás recuperando la vitalidad y la eficiencia necesaria para realizar tu trabajo. Con el retorno de la energía, existe la posibilidad de que quieras recuperar el tiempo perdido y realices todo de golpe. Ten cuidado, intenta guardar un poco de mesura para no cometer errores. En el terreno amoroso, la gente de Virgo deberá atravesar unas semanas de mucho desconcierto. Tu pareja estará un poco distante y no lograrás explicarte el motivo. Recuerda que el amor jamás implica imposición alguna, para lograr recuperar el cariño de tu pareja deberás recurrir a la ternura y a los detalles diarios que tienes hacia él o hacia ella. Esta semana las cosas empeorarán porque habrá algunas peleas. Si no quieres que la relación se termine, debes respetar, dar libertad y conceder espacio a la persona que amas. Esa es la prueba de amor más convincente que puedes darle. Será una semana excelente para los negocios, te harán ofrecimientos interesantes que te permitirán en un futuro cercano obtener importantes ingresos mediante los cuales podrás estabilizar tu economía. En cuanto a la salud, estarás muy fuerte y vigoroso durante toda la semana. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)