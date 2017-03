Las dudas te invaden. No es que el universo esté en tu contra, los planetas en oposición a tu signo te muestran ambas puntas de cada problema y eso te confunde. Procura alejar el horizonte a un plazo más largo y así restar importancia a lo inmediato; te ayudará a reducir la incertidumbre y descubrirás una nueva dimensión de tu personalidad. Los días 2 y 3 de marzo con Luna en Tauro, son los mejores de la semana, no los desaproveches, deja de lado los menesteres, disfruta de una velada, o de una simple caminata a la luz de la luna. En cuanto a los amores, esconder tus sentimientos no ayudará en nada. Si logras separar lo importante y valioso para la relación, las palabras fluirán fácilmente. Recordarás este tiempo como un punto de inflexión que te ayudó a entender algunas cosas.

TUS CARTAS TAROT: Repentina reconciliación te hace sentir una persona afortunada.