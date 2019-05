Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 26 de Mayo al 1º de Junio de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) VIRGO - Los nacidos bajo el signo de Virgo se caracterizan por ser sensibles y cariñosos. Esta semana esa característica no les jugará a favor, así que les recomiendo buscar apoyo en sus parejas, familiares o amigos. Se enfrentan a momentos donde el ánimo andará por el piso y con la sensación que no encuentran el camino para salir del agobio. Con ayuda, deben buscar una motivación, una actividad que, aunque rutinaria, los desenfoque de los malos pensamientos. Con sus parejas esta situación hace que las cosas no estén demasiado bien, pero conversando y enfrentando nuevos desafíos juntos las cosas pueden cambiar, no ignores que son ustedes uno de los factores para que la relación esté en baja, para no cargar en el otro las culpas. Los que no tienen pareja uno de los motivos es porque están siendo demasiado exigentes en su búsqueda y es necesario que adapten sus pretensiones, ya que quizás el modelo que deseen no exista en el mundo real. En lo laboral las cosas no cambiarán demasiado, tampoco enfrenten cambios de ningún tipo ya que no están en condiciones de afrontarlos. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)