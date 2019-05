HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 28 de Abril al 4 de Mayo de 2019 [ Ir al inicio ]

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: Ha comenzado la temporada Tauro y para ti eso representa las ganas de viajar e iniciar nuevas aventuras o explorar nuevos horizontes. Esta vez, el acontecimiento más importante, es la unión del Sol y Urano, así que tendrás que estar dispuesto a fluir con lo imprevisto. Estás con muchas ganas de iniciar algo de una buena vez, te recomiendo que uses la energía pero no dejes que ese impulso te robe la paz. Me parece que los ajustes en tu economía o finanzas pueden ser dolorosos de momento pero te están enseñando muchísimo acerca de la confianza y la vulnerabilidad. Amor: Marte y Neptuno ajustan una tensión importante que vuelve a levantar esa bruma confusa, donde una persona importante cambia la seña o se desaparece cuando más la necesitas. Pero lo que los demás hagan o dejen de hacer no cambiará tu determinación, estás completamente seguro de tus metas y aunque toque ajustar el rumbo sabes que llegarás tarde o temprano. El 3, la Luna Negra ingresa a tu zona de relaciones, posibles fricciones en la pareja. Antes de entrar en debates, indaga los motivos que te inducen a permanecer a la defensiva. Salud: Lo ideal sería poder parar un poco para estar más en lo esencial de la vida. Consejo: Se ven favorecidas las asociaciones con colegas del sexo femenino y amigas de vieja data. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)