HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 28 de Enero al 3 de Febrero de 2018 [ Ir al inicio ]

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: El 31 Mercurio, tu regente ingresa a Acuario en tu zona de calidad de vida y trabajo mejorando la comunicación en tu ambiente laboral y con colegas. El mismo día, es el Eclipse de Luna llena en Leo en tu zona de espiritualidad, pasado y el inconsciente trayendo conclusiones y sacando a la luz situaciones para que finalmente puedas encontrar un balance entre tu mundo práctico y tu mundo espiritual. Estarás con mucha energía para renovar tu hogar y tus espacios, o sean mudanzas propias o a través de hermano o familiar, en el que se tomen decisiones importantes y éstas tengan un gran impacto en tu rumbo y destino. Amor: Sabes que hay que cerrar primero algunos ciclos antes de abrir otros, sin penas ni remordimientos, haciendo de una vez algo importante por y para ti. No seas tan permisivo y muévete del lugar donde no te encuentras feliz. Ahora recibirás el empujón necesario para liberarte de fuertes ataduras del pasado como de patrones inconscientes que no te permiten avanzar hacia lo que realmente amas, gozas y te mereces. Salud: Período para centrarse, interiorizar y buscar tu paz. Ahora de nada vale pensar y pensar. Consejo: No intentes presionar demasiado una negociación o acuerdo, hay cuestiones del pasado que persisten y hay que cerrar.