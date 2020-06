© La Auténtica Defensa

Vigencia: 28 de junio al 4 de Julio de 2020

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) Será una semana en donde existirán muchos conflictos en el ámbito familiar. No será tu deseo pelear ni discutir pero ocurrirán hechos que te harán perder el control. Los astros te aconsejan que por los próximos siete días evites tener contacto con los integrantes de tu familia, sobre todo con aquellas personas de edad avanzada con las que normalmente no tienes una buena relación. En el ámbito laboral, esta semana la gente de Virgo tendrá que luchar mucho para abstraerse de la mala energía que habrá a su alrededor. Estarás rodeado durante los próximos días de personas que estarán constantemente quejándose y lamentándose. Utiliza tu voluntad y tu mente para impedir que esas energías te lleguen, aunque te traten de egoísta no prestes oídos a aquellos que disfrutan atormentar a los demás contándoles las desgracias de su vida, las cuales en muchas ocasiones, ellos mismos provocan. En general estás pasando un buen momento en tu vida, protégelo y no permitas que nadie te robe la felicidad. En el ámbito económico, has atravesado una etapa de muchas tribulaciones. Todos tus intentos por aumentar tus ingresos salían mal y en ocasiones hasta quedaste tapado de deudas. No obstante, las cosas están por cambiar porque estás por ingresar a un nuevo ciclo en el que estarás favorecido astralmente. Lograrás que tus ingresos aumenten sin tantos sacrificios. No obstante, los astros te aconsejan que no despilfarres el dinero y que aprendas a ahorrar. En el terreno sentimental, será una semana muy melancólica para los hombres y las mujeres de este signo. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)