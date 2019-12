© La Auténtica Defensa

Vigencia: 29 de Diciembre 2019 al 4 de Enero de 2020

VIRGO (24/8 al 23/9) Todas las decisiones que tomes durante esta semana estarán bien auspiciadas astralmente. Combinarás acertadamente tu espíritu emprendedor con tu carisma para concretar tus proyectos y encontrar empleo, en el caso que estés desocupado Estás insatisfecho con tu trabajo y sueñas con un encontrar otro mejor. Sin embargo, los astros indican que no habrá cambios laborales para ti durante los próximos meses. Por este motivo, lo mejor que puedes hacer es adaptarte a tu empleo actual y descargar la frustración que te produce a través de actividades recreativas que te den satisfacción. En el ámbito económico tendrás una muy buena semana, tu actividad comercial está creciendo y se está posicionando en el mercado. No te conformes, sé ambicioso y amplia tu emprendimiento comercial para abarcar otros mercados. En el ámbito sentimental, el hombre de este signo tendrá un muy mal día. Tu relación está mal desde hace tiempo y has decidido que lo mejor es la separación. Esta semana se lo dirás a tu pareja, sin embargo ella no estará de acuerdo con tu decisión, motivo por el cual se producirá una fuerte discusión. Si tienes hijos, ese será el punto por el que atacará tu pareja para convencerte de que cambies de idea. La decisión en tuya, en el fondo de tu corazón tú sabes lo que debes hacer Por su parte, la mujer de este signo deberá esta semana poner ciertos límites a su pareja. La persona que amas en ocasiones se comporta como si no tuviera pareja y esa situación no puede continuar. Aprovecha este fin de semana para hablar con él y hacer tus exigencias. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)