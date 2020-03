© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) La gente de Virgo vivirá una semana muy complicada en todo lo referido al ámbito financiero y de los negocios. Tu emprendimiento comercial está enfrentando una crisis económica muy seria y eso había afectado mucho tu estado anímico. Te sentías deprimido y sin ganar de luchar para salvar tu negocio. Sin embargo, durante los próximos días se producirá una alineación entre Plutón y Mercurio la cual te influirá muy positivamente. Te sentirás renovado y con energía para seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Descubrirás que para salir de la crisis necesitarás hacer cambios drásticos pero tomarás la decisión sin dudar y eso contribuirá a que las cosas comiencen a mejorar. En el ámbito laboral, será una semana de aprendizajes. El exceso honestidad te ha causado demasiados problemas tanto con tus jefes como con tus compañeros de trabajo. Te has dado cuenta de que esa característica de tu personalidad te perjudica y por eso has decidido empezar a controlarla y a ser más sutil al momento de dirigirte a los demás. Vas por buen camino y a partir de los próximos días comenzarás a notar los resultados de tu cambio de actitud. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Virgo vivirán una semana en la que los astros favorecerán la comunicación en la pareja. Si bien tu relación sentimental está pasando por un buen momento, hay cosas dolorosas de tu pasado que no le has comentado a la persona que amas. Aprovecha los próximos días para abrir tu corazón, puedes confiar en tu pareja y tu sinceridad contribuirá a fortalecer la relación.