HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 3 al 9 de Marzo de 2019 [ Ir al inicio ]

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: El 5, Mercurio, tu regente planetario comienza su retrogradación en Piscis, en tu zona de vínculos más importantes. Esto indica que puede haber diferencias de criterio con socio o pareja sobre el desarrollo de objetivos en común. Con Venus favoreciendo tu zona de rutinas laborales y calidad de vida, podrás realizar tu trabajo con la mayor dedicación y entusiasmo. Revisa que aquello a lo que mayor tiempo y energía le dedicas, esté lo más alineado con los deseos de tu alma que con las expectativas de terceros. Amor: El 6, es la Luna Nueva en Piscis, tienes todo a favor para alcanzar un entendimiento armónico con tu pareja o aprovechar esa oportunidad de romance que trasciende lo superficial. Venus en Acuario, en tu zona de bienestar, te regala tres semanas para atenderte, hacer las cosas que te gustan y te hacen sentir bien. Algo esencial, pues no puedes armar una relación con alguien si no te pones en orden tú primero. Atención durante las discusiones, pues los malentendidos estarán a la orden del día. Salud: Mercurio retro podría hacerte sentir particularmente vulnerable en este período, por lo que intenta no asumir una actitud defensiva o caer en silencio para evitar peleas. Consejo: Medita sobre los objetivos comunes que has trazado con tu compañero, quizá sea la hora de actualizarlos o incorporar nuevas opciones. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)