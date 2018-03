HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 4 al 10 de Marzo de 2018 [ Ir al inicio ]

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: Es ahora que puedes realmente darte cuenta y dejar ver a los demás qué tanto has cambiado y de qué manera estás avanzando gracias a ello. Este es un periodo para disfrutar los resultados de tanto trabajo interno que has venido haciendo a través de las experiencias difíciles de los años pasados. El 6, Mercurio, tu regente y Venus ingresan a Aries empezando a activar el área de finanzas y recursos que compartes con los demás, estarás ocupado hablando de dinero que tengas con socio, banco, deuda, solicitar crédito o que tu pareja esté muy proactiva en su economía. Amor: Lo recomendable será buscar el equilibrio en ti para no manifestar de manera inadecuada las insatisfacciones que hoy te pueden invadir en tu interior completamente, puede ser que estés tan molesto con las cosas de la vida que puedas descargarte con el menos indicado. Cuídate de no caer en malas actuaciones porque luego te puedes sentir muy mal. Ábrete a tener conversaciones profundas y trascendentales. Salud: Busca consultar un terapeuta para ordenarte y pulir todo eso que te molesta dentro de ti. Consejo: A partir del 9, empieza a haber alguna demora y retraso en trámites, documentos y traslados. Si hay firmas importantes hazlo esta semana o antes del 22 que Mercurio, tu regente se pone retrógrado alterando estos temas.