Vigencia: 5 al 11 de Abril de 2020

VIRGO (24/8 al 23/9) El sol en la casa 12 indica que los nacidos bajo el signo de Virgo tendrán una semana de mucha reflexión. Harás un balance de tu vida y como suele ocurrir, te sentirás decepcionado porque sentirás que no has realizado todo lo que te habías propuesto. En el ámbito de las finanzas y los negocios, estás en una situación en la que has alcanzado la estabilidad económica, tu emprendimiento comercial marcha bien pero ha llegado el momento de continuar creciendo y para eso necesitas arriesgarte. Los astros te aconsejan que no te estanques, debes ser dinámico para evitar que la competencia te gane. Un ex jefe te contactará y te ofrecerá trabajar nuevamente con él. No te apresures en dar una negativa. Cuando trabajaste bajo sus órdenes las condiciones laborales puede que no hayan sido las mejores, sin embargo ha pasado mucho tiempo y las cosas han cambiado y son muy distintas a lo que eran. Asegúrate de conocer en detalle la propuesta antes de rechazarla. En el terreno amoroso, las personas de este signo vivirán una semana de mucha preocupación. Te angustia la idea de que pueda aparecer alguien más en la vida de tu pareja, esto ocurre porque sientes que los sentimientos que ella siente hacia ti no son tan sólidos. Lamentablemente esto es real pero si tú eliges estar con una persona así, asume las consecuencias de tus elecciones.