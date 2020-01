© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) Desde hace varias semanas los nacidos bajo este signo han tenido que soportar una gran concentración de planetas en la casa 2, esto ha provocado una especie de estancamiento en el ámbito profesional y laboral. Todas tus ambiciones laborales no han prosperado causándote mucha ansiedad y angustia. Sin embargo, a partir de esta semana las cosas comienzan a moverse de a poco. El ascenso que tanto esperabas no te llegará inmediatamente pero durante los próximos días recibirás una felicitación de tus superiores y tu trabajo empezará a ganar prestigio. Júpiter en la casa 11 también indica que aparecerán nuevas personas en el ámbito laboral. No debes mostrarte reacio ante los cambios porque pueden favorecerte muchísimo. Si te muestras colaborador, atento y dispuesto a ayudar a los nuevos compañeros de trabajo, te beneficiarás ampliamente en el futuro y además ganarás aliados fieles e incondicionales en tu trabajo. Si por el contrario no tienes trabajo y estás esperando que te llamen, esa entrevista que tanto deseabas va a producirse y probablemente te den el trabajo. Virgo es uno de los signos más difíciles para convivir y esta semana esta característica se acentuará. Tu familia tendrá que soportarte y tener mucha paciencia contigo, pero no abuses de la tolerancia de los que te rodean porque todo tiene un límite. La disminución de las tensiones laborales beneficiará enormemente a tu salud, sobre todo a tu salud psíquica. Prácticamente te habías transformado en un hipocondríaco pero a partir de este momento comenzarás a darle a tus dolencias la importancia que tienen, sin caer excesos.