La realidad te lleva. Acostumbras a tener todo bajo control hasta el detalle, pero "tu" Mercurio en conjunción al sol y a Neptuno, en el signo Piscis, intentará llevarte por senderos insospechados. Las circunstancias te superan pero no es tan malo, ¡hasta podrías disfrutarlo!, y conste que no lo harías normalmente. Asimismo toma algunas previsiones, no querrás lidiar más tarde con alguna de tus culpas (por no haberlo controlado). Los días 6 y 7 de marzo con Luna en Cáncer, amigos o allegados te piden ayuda con algunos temas a resolver. Hacia el final de la semana con "tu" Luna en Virgo vuelves a la limpieza y el orden, en un intento por tomar el control. En cuanto a los amores, nacen nuevas ilusiones en las relaciones, ellos soñarán con una amiga inalcanzable, ellas con casamientos dorados y príncipes azules. Puede haber encuentros inesperados con aire de misterio.

TU CARTA: A toda gran cosecha le precede una detallada planificación y cuidado diario.