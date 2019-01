HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 6 al 12 de Enero de 2019

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo : Comienzas el año con todo el empuje y la organización en tu zona de inversiones, compromisos y finanzas compartidas, al mismo tiempo que Urano despierta, desbloqueando las oportunidades en esta área para ti en esta temporada. Todo esto sucede junto al primer Eclipse de Sol, el 6 con Luna Nueva en Capricornio, trayendo a su vez cambios, y renovación a tu zona de negocios propios, creatividad y especulaciones. Una clave importante será enfrentar tu miedo a crear por cuenta propia. Adquisición de nueva vivienda, reformas o redecoración del hogar. Amor: Tienes mucho tiempo diciendo que sí quieres esto o aquello (enAmorarte, empezar tu negocio, disfrutar más, emigrar, etc.) pero a la hora de accionar, el miedo te sabotea y las cosas no pasan. Es momento de despedir esos miedos, inseguridades y las limitaciones internas para poder abrazar lo que te hace vibrar con pasión. Esta vez no hay riesgo de que no pasen las cosas, sí o sí ese viaje ya tiene pasaje, ese Amor ya tiene rostro, hay mudanza en puerta, ese proyecto ya tiene capital. Salud: Busca conectar con esa fuerza interna más profundamente, visualiza tus deseos, encuentra espacios para armonizarte y vivir tu espiritualidad. Consejo: El 7, Venus ingresa a Sagitario y te aconseja que permitas la ayuda y escuches Consejos de los amigos y familiares que te quieren.