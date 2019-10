© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 6 al 12 de Octubre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) En el ámbito laboral, esta semana la gente de Virgo será acosada por personas negativas que a través de comentarios pesimistas querrán perturbarte y preocuparte por continuidad en tu lugar de trabajo. No les hagas caso, conserva tu optimismo y energía positiva y utilízalas para destacarte aún más en tu trabajo. Será una excelente semana para los juegos de azar, los astros propiciarán que el dinero fluya hacia ti, pero debes ser muy prudente con el dinero que recibas, ahórralo porque en un futuro próximo se te presentarán excelentes oportunidades para invertirlo En el ámbito sentimental, el hombre de Virgo tendrá una semana de definiciones en el terreno amoroso. Hace poco comenzaste una relación, al principio creíste que era la persona correcta pero luego te has dado cuenta de que no es así. Te gusta la vida simple y sin complicaciones y tu pareja dista mucho de tener esas características. La situación complicará con la aparición de un ex de tu pareja que comenzará a acosarte para que te alejes. Durante los próximos días le comunicarás a tu pareja tu decisión de terminar con la relación, pero intenta ser muy cuidadoso porque ella no aceptará tu determinación de buena manera. Por su parte, la mujer de Virgo vivirá una semana de muchas reflexiones. Has sacrificado por tu relación sentimental demasiadas cosas y esta semana descubrirás que no valía la pena. No te culpes, ya está hecho, ahora atravesarás una etapa de duelo y cuando esta concluya estarás lista para darte una nueva oportunidad en el amor. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)