VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: Seguimos bajo la influencia de la Luna Nueva de Aries, período ideal para programar en qué quieres invertir de ahora en adelante, aunque requerirá de altas dosis de voluntad y persistencia para el logro de resultados. Sigue atendiendo aquellos descuidos y fallos en la organización de tu economía, haciéndote consciente de los mismos, impulsándote a tomar acciones definitivas para su resolución. Contarás con el apoyo activo de tu familia, pareja o socio. Marte, tu co-regente, impulsa tu perfil profesional hacia nuevas áreas de incursión y estatus. Amor: Con Neptuno en tu zona de relaciones, hay que tener cuidado con la idealización y el mundo fantasioso, donde no se sabe dónde uno está parado, ya sea por evadirse y no querer ver o hacerse invisible de tan fusionado que 'me pierdo' en el otro. Marte, en tu zona de metas, te impulsa a tomar decisiones, a ser sincero con el otro comunicando tus verdaderos objetivos al largo plazo. Si bien puede tratarse de circunstancias que pueden generar frustración, haz hincapié en la oportunidad de evaluar esos planes y estructuras juntos. Salud: Mayor susceptibilidad hacia tu entorno. Situaciones que en otro momento pasarían desapercibidas, hoy despiertan tu lado más sensible. Consejo: Explora tu mundo interior hasta llegar al origen de la incomodidad y deja de reprimir lo que realmente 'deseas' para ti mismo.