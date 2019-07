Por Casandra ©

VIRGO (24/8 al 23/9) Los nacidos bajo el signo de Virgo son bastante sensibles y cariñosos, les hablo como siempre de forma general, es evidente que no todos los Virgo son iguales. Esta semana van a estar bastante sensibles y van a necesitar el apoyo de vuestra pareja o de vuestros familiares o amigos. No es que les ocurra nada en especial pero es que el estado de ánimo no anda demasiado bien últimamente. Llevan tiempo decaídos y en realidad tampoco es que tengan especialmente motivos para ello. Deberían buscar algún aliciente en la vida, siempre es necesario encontrar una motivación, si no todo se vuelve muy rutinario y sin sentido. Con vuestra pareja, es eso, la rutina los está invadiendo y ninguno hace nada por remediarlo. Esta semana otra vez lo mismo. Si no tienen pareja es quizás porque sean demasiado exigentes y quizás lo que ustedes pretenden encontrar no exista. Deberían reflexionar sobre eso a lo largo de la semana. Los que tienen algún hijo puede que enfrenten discusiones con sus parejas por culpa de él. No deberían consentirle tanto y escuchar también la opinión y los consejos que les dan.