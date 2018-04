HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 8 al 14 de Abril de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: Esta semana la prudencia será tu mejor amiga. Mercurio, planeta que te rige, se encuentra en su fase más tensa, dejándote muy susceptible a todo lo que sucede en tu entorno. Lo mejor es tomarse todo con calma, reflexión y paciencia ya que al estar Mercurio retrógrado las circunstancias actuales no son definitivas y tendrás tiempo de corregir más adelante. Habrá tentadoras propuestas de negocios pero será mejor invertir en lo propio. Amor: Es posible que también las cosas estén tensas con tus relaciones, que te estén exigiendo un compromiso que no estás aún seguro de querer asumir pero la otra persona no está en una actitud muy comprensiva. No te precipites en decidir, ya que más adelante podrán volver a conversar con otra perspectiva y quizá llegar a un mejor arreglo que no sea algo tan radical. Si tienes hijos será ideal compartir actividades con ellos en un ambiente seguro y tranquilo. Salud: Es fundamental que sigas con una actitud y visión positiva en tu rutina y pensamiento y así vas superando la época más exigente de cambios radicales. Consejo: Recuerda que los niños no tienen los recursos internos para procesar reflexivamente las emociones y van a tender siempre a exteriorizarlas. Si les rodeas de un ambiente tranquilo con seguridad sobrellevarán mejor el momento de intensidad energética. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)