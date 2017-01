Puedes optar entre las fechas aquí expuestas para rendir exámenes, presentar trabajos o asistir a entrevistas. Podrás presentarte tranquilo y seguro, ya que el éxito es algo que en este período te regalará el cielo. Si aún no has decidido que ruta seguir en el área laboral, aprovecha esta semana, pues no cometerás errores. Ningún proyecto fantasioso pasará por tu mente y todo avance, lo harás después de analizar el terreno con la claridad que tendrás. Tu capacidad intelectual estará volcada hacia actividades relacionadas con tecnología o técnicas de avanzada. Los días 12 y 13 con "tu" Luna en Virgo, son los mejores del mes. Apoyan iniciativas en negocios y profesión. En cuanto a los amores, todo parece asentado sobre tierra firme. Tu pareja observará con atención todas tus exposiciones y te ayudará incluso con ingeniosas fórmulas que producirán dividendos.

TUS CARTAS TAROT: inexorables cambios se avecinan, tendrás que apelar a lo intuitivo más que al razonamiento práctico.